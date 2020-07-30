Перемирие на Донбассе: боевики вновь совершили провокационный обстрел
За прошедшие сутки подразделения боевиков совершили один выстрел из подствольного гранатомета. Обстрел произошел возле населенного пункта Новолуганское.
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр ООС.
Отмечается, что подразделения Объединенных сил огонь в ответ не открывали, поскольку выстрел был неприцельным и у него был провокационный характер.
Ни один украинский боец не пострадал.
С начала текущих суток враг совершил очередной провокационный обстрел вблизи Новотошковского, использовав для этого подствольные гранатометы и стрелковое оружие. Огонь в ответ не открывался.
Напомним, сутками ранее в зоне проведения операции О'объединенных сил на Донбассе также зафиксирован лишь один выстрел из подствольного гранатомета, осуществленный боевиками.