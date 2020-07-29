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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
29 июля 2020, 18:47 5

В полиции Черниговской области появился новый руководитель

29 июля 2020, 18:47 5
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Представление нового руководителя областной полиции состоялось 29 июля
Представление нового руководителя областной полиции состоялось 29 июля
Фото: Нацполиция
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Новым руководителем Национальной полиции в Черниговской области назначен Владимир Нидзельский.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает RegioNews.

На этом посту он сменил предидущего руководителя Эдуарда Алехина, который был переведен в центральный орган управления Нацполиции.

До назначения Нидзельский работал начальником управления стратегических расследований в Киевской области.

Он также имеет опыт работы в Черниговской области, так как в течение года занимал должность начальника Управления защиты экономики области.

Напомним, полиция Сумщины проверяет информацию о стрельбе, якобы устроенной главой ОГА Грищенко.

Черниговская область полиция назначение МВД должность
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