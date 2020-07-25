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25 июля 2020, 12:14 1

Пресс-секретарь Зеленского Мендель за месяц заработала в 1,5 раза больше самого президента

25 июля 2020, 12:14 1
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Зеленский в июне официально заработал 28 тысяч гривен
Зеленский в июне официально заработал 28 тысяч гривен
Фото: из открытых источников
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За прошедший месяц пресс-секретарь президента Юлия Мендель заработала 46,2 тысячи гривен, что в 1,5 раза больше чем заработал сам Владимир Зеленский на должности президента страны.

Как передает Regionews, об этом сообщают "Українські новини" сcылаясь на информацию Государственного управления делами.

Сумма заработной платы пресс-секретаря Президента Украины Юлии Мендель в июне 2020 года составляла 46 217 гривен", - сказано в сообщении.

Так, согласно предоставленной информации, зарплата Мендель в июне состоит из 21 750 гривен должностного оклада, 8 700 гривен надбавки за интенсивность труда, 15 767 гривен выплат за период служебных командировок и премии.

Из начисленной суммы было выплачено 9 тыс. гривен налогов и сборов, поэтому Мендель получила в июне 37,2 тыс. гривен зарплаты.

В апреле и мае ее зарплата была аналогичная. На время карантина работникам органов власти ограничили зарплату размером в 47,2 тыс. гривен.

Отмечается, что до установления ограничения зарплата Мендель в марте и в феврале не превышала эту сумму, но в январе ей было начислено больше - 52,5 тыс. гривен.

Ранее сообщалось, что президента Зеленского не привлекут к ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства.

зарплаты бюджет деньги президент Владимир Зеленский
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