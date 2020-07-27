На Черкасщине трех чиновников будут судить за растрату около 1,4 млн грн госсредств

Чиновники во время ремонта помещения государственного предприятия завышали объемы и стоимость выполненных ремонтных работ

Чиновники во время ремонта помещения государственного предприятия завышали объемы и стоимость выполненных ремонтных работ

Фото: из открытых источников

В Черкасской области в суд направлено обвинительный акт в отношении трех чиновников, которых подозревают в растрате около 1,4 млн грн госсредств во время осуществления ремонтных работ на госпредприятии.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области, передает RegioNews.

Под процессуальным руководством прокуратуры Черкасской области следственный отдел Управления СБУ в Черкасской области завершил досудебное расследование в уголовном производстве по обвинению трех должностных лиц черкасского предприятия в растрате государственных средств в сумме почти 1 млн 400 тыс. грн во время осуществления ремонтных работ на государственном предприятии.

В настоящее время обвинительный акт по ч. 5 ст. 191 УК Украины направлено в суд", - говорится в сообщении прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемые умышленно, путем злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору между собой, в период времени с февраля 2017 года до конца 2018 года, во время ремонта помещения государственного предприятия завышали объемы и стоимость фактически выполненных ремонтных работ, в результате чего растратили государственные средства в особо крупных размерах.

Напомним, ранее на Киевщине задержали на взятке чиновника геммологического центра.