10:38  26 липня
В Україні за добу 920 нових випадків COVID-19, одужало 310 пацієнтів
13:06  26 липня
Київський штаб "Слуги народу" очолить Олександр Корнієнко
10:19  26 липня
В зоні ООС зафіксовано 15 обстрілів, обійшлось без втрат - штаб
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
26 липня 2020, 15:25 5

На Чернігівщині працівник райради загинув від вибуху автомобіля

26 липня 2020, 15:25 5
Читайте также на русском языке
Поліція кваліфікувала справу як навмисне вбивство
Поліція кваліфікувала справу як навмисне вбивство
Читайте также
на русском языке

У Ніжині Чернігівської області біля власного автомобіля підірвався 53-річний чоловік.

Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.

Чоловік перебував біля авто, коли пролунав вибух. Відомо, що загиблий пропрацював водієм у Ніжинській райраді.

Що саме вибухнуло, встановлює слідство. Труп чоловіка поліцейські знайшли біля автомобіля", – повідомили в поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Попередньо відомо, що він підійшов до свого автомобіля, можливо там щось лагодив, і там вибухнув вибухонебезпечний предмет. Що саме, наразі не відомо", – розповів голова райради Олег Бузун.

Нагадаємо, 22 липня біля "Палацу Україна" в центрі Києва вибухнув автомобіль.

чиновники вибух убивство авто Чернігівська область
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Під Києвом на очах у дитини розстріляли бізнесмена
24 липня 2020, 09:26
Підозрюваний в організації вбивства заступника мера Черкас вийшов із СІЗО
23 липня 2020, 20:36
Для пошуку "полтавського терориста" планують підняти вертольоти
23 липня 2020, 20:09
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
Всі відео »
"Свобода" та сміття, або За що хотіли вбити заступника черкаського мера
Члени громадських рад та кандидати в депутати: хто контролює автовокзали Чернігівщини
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Геннадій Москаль
Всі блоги »