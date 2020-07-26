На Чернігівщині працівник райради загинув від вибуху автомобіля

Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.

Чоловік перебував біля авто, коли пролунав вибух. Відомо, що загиблий пропрацював водієм у Ніжинській райраді.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Попередньо відомо, що він підійшов до свого автомобіля, можливо там щось лагодив, і там вибухнув вибухонебезпечний предмет. Що саме, наразі не відомо", – розповів голова райради Олег Бузун.