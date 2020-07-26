На Чернігівщині працівник райради загинув від вибуху автомобіля
Поліція кваліфікувала справу як навмисне вбивство
Поліція кваліфікувала справу як навмисне вбивство
У Ніжині Чернігівської області біля власного автомобіля підірвався 53-річний чоловік.
Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.
Чоловік перебував біля авто, коли пролунав вибух. Відомо, що загиблий пропрацював водієм у Ніжинській райраді.
Що саме вибухнуло, встановлює слідство. Труп чоловіка поліцейські знайшли біля автомобіля", – повідомили в поліції.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Попередньо відомо, що він підійшов до свого автомобіля, можливо там щось лагодив, і там вибухнув вибухонебезпечний предмет. Що саме, наразі не відомо", – розповів голова райради Олег Бузун.
Нагадаємо, 22 липня біля "Палацу Україна" в центрі Києва вибухнув автомобіль.
Під Києвом на очах у дитини розстріляли бізнесменаВсі новини »
24 липня 2020, 09:26Підозрюваний в організації вбивства заступника мера Черкас вийшов із СІЗО
23 липня 2020, 20:36Для пошуку "полтавського терориста" планують підняти вертольоти
23 липня 2020, 20:09
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
"Свобода" та сміття, або За що хотіли вбити заступника черкаського мера
Члени громадських рад та кандидати в депутати: хто контролює автовокзали Чернігівщини