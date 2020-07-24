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24 июля 2020, 09:26 56

Под Киевом на глазах у ребенка расстреляли бизнесмена

24 июля 2020, 09:26 56
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Машину с пассажирами расстреляли в упор из автоматов
Машину с пассажирами расстреляли в упор из автоматов
Фото: novynarnia.com
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В Бориспольском районе Киевской области на глазах у семилетнего сына расстреляли столичного бизнесмена вице-президента боксерского клуба Игоря Плекана.

Как передает RegioNews, об этом сообщают Факты.ICTV.

Отмечается, что 44-летний предприниматель ехал в село Артемовка, когда недалеко от железнодорожного переезда неизвестные выскочили из кустов и начали в упор расстреливать машину из автоматов.

В Плекана попали около четырех пуль, при этом он сумел съехать с дороги и позвонить жене. Выжить ему не удалось. Мальчик остался невредим, нападавшие приказали ему бежать", - информируют журналисты.

По данным СМИ, угрозы бизнесмену от неизвестных поступали регулярно, однако мужчина не придавал им значения.

Напомним, ранее во время драки на Житомирщине мужчина "порезал" девять человек.

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