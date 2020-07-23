ЕС и Украина подписали новую программу помощи на 1,2 млрд евро

Программа поможет покрыть дефицит государственного бюджета

Программа поможет покрыть дефицит государственного бюджета

Фото: из открытых источников

Европейский союз и Украина подписали меморандум о новой программе макрофинансовой помощи стране: она расчитана на 12 месяцев.

Как передает RegioNews, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, это уже пятая программа макрофинансовой помощи ЕС, начиная с 2014 года.

Украина - единственный партнер Европейского союза, которая получила 5 млрд евро макрофинансовой помощи. Это самый большой пакет ЕС. Продолжительность этой программы - 12 месяцев, процент - 0,125", - отметил премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что первый транш в 600 млн евро Украина получит в течении недели после ратификации Верховной Радой меморандума о взаимопонимании.

1,2 млрд евро для Украины - это самый большой транш Еврокомиссии в рамках "исключительной" программы макрофинансовой помощи, которая предусмотрена для 10 стран и направлена на преодоление негативных последствий пандемии", - добавил премьер.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия выделила Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи.