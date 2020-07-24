ГФС планируют ликвидировать до конца 2020 года - Шмыгаль

Ликвидация ГФС является условием для транша от ЕС

Ликвидация ГФС является условием для транша от ЕС

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Кабинет министров Украины планирует ликвидировать Государственную фискальную службу до конца этого года. Ее упразднение является фактическим условием для получения второго транша от Евросоюза.

Как передает RegioNews, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Брюссель.

Это один из маячков для второго транша. Это фактически условие для второго транша. До конца года мы должны утвердить концепцию реформирования государственной налоговой службы", - заявил премьер.

По мнению Шмыгаля, новая налоговая должна быть интеллектуальным органом, а не силовым, вместо Государственной фискальной службы.

"То есть, орган, который будет иметь доступ к базам данных, ресурсам, который будет интеллектуально искать финансовые нарушения, разоблачать их и передавать их в соответствующий орган", - отметил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин провел массовую чистку министерств, агентств и госслужб.