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24 июля 2020, 08:44 1

ГФС планируют ликвидировать до конца 2020 года - Шмыгаль

24 июля 2020, 08:44 1
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Ликвидация ГФС является условием для транша от ЕС
Ликвидация ГФС является условием для транша от ЕС
Фото: из открытых источников
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Кабинет министров Украины планирует ликвидировать Государственную фискальную службу до конца этого года. Ее упразднение является фактическим условием для получения второго транша от Евросоюза.

Как передает RegioNews, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Брюссель.

Это один из маячков для второго транша. Это фактически условие для второго транша. До конца года мы должны утвердить концепцию реформирования государственной налоговой службы", - заявил премьер.

По мнению Шмыгаля, новая налоговая должна быть интеллектуальным органом, а не силовым, вместо Государственной фискальной службы.

"То есть, орган, который будет иметь доступ к базам данных, ресурсам, который будет интеллектуально искать финансовые нарушения, разоблачать их и передавать их в соответствующий орган", - отметил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин провел массовую чистку министерств, агентств и госслужб.

Кабмин ГФС Денис Шмыгаль налоги налоговая служба
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