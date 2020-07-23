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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
23 июля 2020, 18:07 2

В зоне ООС боевики дважды нарушили режим тишины - штаб

23 июля 2020, 18:07 2
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Наемники обстреляли наши позиции у Старогнатовки и Причепиловки
Наемники обстреляли наши позиции у Старогнатовки и Причепиловки
Фото: flickr
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23 июля в зоне проведения ООС незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Противник утром открывал огонь в сторону украинских опорных пунктов вблизи Старогнатовки.

Еще один обстрел зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Неподалеку Причепиловки вооруженные формирования РФ вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщили в штабе ООС.

За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования боевиков 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

ООС АТО война обстрелы Донбасс
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