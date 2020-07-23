В зоне ООС боевики дважды нарушили режим тишины - штаб
23 июля в зоне проведения ООС незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Противник утром открывал огонь в сторону украинских опорных пунктов вблизи Старогнатовки.
Еще один обстрел зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Неподалеку Причепиловки вооруженные формирования РФ вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщили в штабе ООС.
За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования боевиков 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.