В зоне ООС боевики дважды нарушили режим тишины - штаб

Наемники обстреляли наши позиции у Старогнатовки и Причепиловки

Наемники обстреляли наши позиции у Старогнатовки и Причепиловки

Фото: flickr

23 июля в зоне проведения ООС незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Противник утром открывал огонь в сторону украинских опорных пунктов вблизи Старогнатовки.

Еще один обстрел зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Неподалеку Причепиловки вооруженные формирования РФ вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщили в штабе ООС.

За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования боевиков 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.