ООС: за сутки на Донбассе ранены четверо украинских военных

Боевики 15 раз нарушали режим "тишины"

Боевики 15 раз нарушали режим "тишины"

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки вооруженные формирования боевиков 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов четверо украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Оккупанты использовали минометы 120-го калибра, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, БПЛА и стрелковое оружие.

Стреляли вблизи Майорска, Хутора Вольного, Крымского, а также в пригороде Марьинки и неподалеку от населенных пунктов Лебениское, Водяное, Пищевик, Старогнатовка и Талаковка. По защитниках Богдановки российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометний выстрел ВОГ-25.

По данным разведки, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили трех захватчиков. И по уточненным данным, 21 июля потери противника дополнительно составили еще двое погибших.

Напомним, сутками ранее из-за обстрелов погиб украинский военный, еще один получил ранения.