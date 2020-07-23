09:44  23 июля
Коронавирус в Украине: за сутки заболели больше людей, чем выздоровели
10:09  23 июля
Ляшко рассказал о работе украинских школ в условиях пандемии
08:19  23 июля
ООС: за сутки на Донбассе ранены четверо украинских военных
UA | RU
UA | RU
23 июля 2020, 08:19 6

ООС: за сутки на Донбассе ранены четверо украинских военных

23 июля 2020, 08:19 6
Читайте також українською мовою
Боевики 15 раз нарушали режим "тишины"
Боевики 15 раз нарушали режим "тишины"
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки вооруженные формирования боевиков 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов четверо украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Оккупанты использовали минометы 120-го калибра, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, БПЛА и стрелковое оружие.

Стреляли вблизи Майорска, Хутора Вольного, Крымского, а также в пригороде Марьинки и неподалеку от населенных пунктов Лебениское, Водяное, Пищевик, Старогнатовка и Талаковка. По защитниках Богдановки российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометний выстрел ВОГ-25.

По данным разведки, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили трех захватчиков. И по уточненным данным, 21 июля потери противника дополнительно составили еще двое погибших.

Напомним, сутками ранее из-за обстрелов погиб украинский военный, еще один получил ранения.

ОРДЛО ООС Донбасс боевики обстрелы ранение
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
Все видео »
Местные выборы на Херсонщине: динозавры и аквариумные рыбки
Битва титанов: что не поделили Садовый и львовский бизнесмен Козловский
Все публикации »
Иван Галунга
Геннадий Москаль
Игорь Гришачов
Все блоги »