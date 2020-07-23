Под Киевом неизвестные подожгли дом активиста Шабунина

Он пригласил журналистов увидеть последствия поджога

Он пригласил журналистов увидеть последствия поджога

Фото: Facebook

Общественный активист и председатель правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил о поджоге своего дома.

Об этом Шабунин сообщил в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, инцидент произошел ночью 23 июля.

Активист считает, что это был поджог, поскольку две недели назад газовая служба проверила счетчик и все соединения.

Никто не пострадал: нас с детьми не было, а родители успели выбежать. Слава Богу соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход", - написал Шабунин.

Напомним, 22 июля в Ровенской области подожгли дом председателя районного совета, результате инцидента никто не пострадал.