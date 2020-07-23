09:44  23 липня
Коронавірус в Україні: за добу захворіло більше осіб, ніж одужало
10:09  23 липня
Ляшко розповів про роботу українських шкіл в умовах пандемії
08:19  23 липня
ООС: за добу на Донбасі поранені четверо українських військових
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
23 липня 2020, 10:54 1

Під Києвом невідомі підпалили будинок активіста Шабуніна

23 липня 2020, 10:54 1
Читайте также на русском языке
Він запросив журналістів побачити наслідки підпалу
Він запросив журналістів побачити наслідки підпалу
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Громадський активіст і голова правління "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін заявив про підпал свого будинку.

Про це Шабунін повідомив у Facebook, передає RegioNews.

За його словами, інцидент стався вночі 23 липня.

Активіст вважає, що це був підпал, оскільки два тижні тому газова служба перевірила лічильник і всі з'єднання.

Ніхто не постраждав: нас з дітьми не було, а батьки встигли вибігти. Дякувати Богу сусідка почула вибух і побачила, як спалахнув вхід", - написав Шабунін.

Нагадаємо, 22 липня у Рівненській області підпалили будинок голови районної ради, результаті інциденту ніхто не постраждав.

підпал вибух Віталій Шабунін Будинок активісти
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Полтаві біля будівлі суду чоловік погрожує підірвати гранату
23 липня 2020, 10:21
Біля "Палацу Україна" в центрі Києва вибухнув автомобіль
22 липня 2020, 16:16
У Рівненській області підпалили будинок голови районної ради
22 липня 2020, 12:50
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
Всі відео »
Місцеві вибори на Херсонщині: динозаври та акваріумні рибки
Битва титанів: що не поділили Садовий та львівський бізнесмен Козловський
Всі публікації »
Іван Галунга
Геннадій Москаль
Ігор Гришачов
Всі блоги »