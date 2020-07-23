Під Києвом невідомі підпалили будинок активіста Шабуніна
Він запросив журналістів побачити наслідки підпалу
Він запросив журналістів побачити наслідки підпалу
Громадський активіст і голова правління "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін заявив про підпал свого будинку.
Про це Шабунін повідомив у Facebook, передає RegioNews.
За його словами, інцидент стався вночі 23 липня.
Активіст вважає, що це був підпал, оскільки два тижні тому газова служба перевірила лічильник і всі з'єднання.
Ніхто не постраждав: нас з дітьми не було, а батьки встигли вибігти. Дякувати Богу сусідка почула вибух і побачила, як спалахнув вхід", - написав Шабунін.
Нагадаємо, 22 липня у Рівненській області підпалили будинок голови районної ради, результаті інциденту ніхто не постраждав.
У Полтаві біля будівлі суду чоловік погрожує підірвати гранатуВсі новини »
23 липня 2020, 10:21Біля "Палацу Україна" в центрі Києва вибухнув автомобіль
22 липня 2020, 16:16У Рівненській області підпалили будинок голови районної ради
22 липня 2020, 12:50
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
Місцеві вибори на Херсонщині: динозаври та акваріумні рибки
Битва титанів: що не поділили Садовий та львівський бізнесмен Козловський