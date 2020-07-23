Під Києвом невідомі підпалили будинок активіста Шабуніна

Він запросив журналістів побачити наслідки підпалу

Він запросив журналістів побачити наслідки підпалу

Фото: Facebook

Громадський активіст і голова правління "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін заявив про підпал свого будинку.

Про це Шабунін повідомив у Facebook, передає RegioNews.

За його словами, інцидент стався вночі 23 липня.

Активіст вважає, що це був підпал, оскільки два тижні тому газова служба перевірила лічильник і всі з'єднання.

Ніхто не постраждав: нас з дітьми не було, а батьки встигли вибігти. Дякувати Богу сусідка почула вибух і побачила, як спалахнув вхід", - написав Шабунін.

Нагадаємо, 22 липня у Рівненській області підпалили будинок голови районної ради, результаті інциденту ніхто не постраждав.