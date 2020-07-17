"Децентрализация" от "слуг" закончилась жесткой централизацией

ОТГ, которые ненадолго почувствовали вкус свободы и независимости от местной власти, сейчас прогнозируемо загоняются в новые, укрупненные районы

ОТГ, которые ненадолго почувствовали вкус свободы и независимости от местной власти, сейчас прогнозируемо загоняются в новые, укрупненные районы

Фото из открытых источников

Считал и считаю до сих пор — в условиях финансового и экономического кризиса, войны, эпидемии и других наших проблем упорно проталкивать эту недореформу, которая абсолютно оторвана от жизненных реалий, не то, что неуместно, а просто преступно!

Последствия все почувствуют на себе в скором времени — когда начнется ликвидация коммунальных учреждений, предприятий и организаций тех районов, которые господа депутаты так легко пустили "под нож". Десятки тысяч людей, которые там работали, будут выброшены на улицу и останутся без работы, как это сейчас уже происходит пока что в единичных случаях. Скажите, ну какое ОТГ возьмет на себя и потянет финансирование бывших районных больниц, музыкальных школ, стадионов и других социальных объектов уничтожаемых районов? Людей просто уволят с работы, потому что средств на их содержание в ОТГ не будет, а в новообразованных районах с новыми административными центрами будут новые районные коммунальные учреждения — там своих работников хватает!

Думаю, что закарпатцы искренне "отблагодарят" своих депутатов и политические силы, в которые те входят, за такую "заботу" и "улучшение уже сегодня" в стиле, прости Господи, Януковича. Особенно интересует, как голосовали мажоритарщики, поскольку те, в отличие от списочников, должны были бы знать, что такое непосредственная работа с людьми. Недавно я публично всех их призвал выразить собственную позицию по укрупнению районов. Сегодня они высказали эту позицию в сессионном зале (или мудро промолчали).

Вот, например, "слуга народа" Михаил Лаба — проголосовал за уничтожение тех районов, которые входят в его избирательный округ. Поэтому возникает вопрос: кого он сейчас представляет в Верховной Раде как депутат? И чем от думал, когда голосовал, неужели своей левой лабой?)) Может надо быть последовательным до конца и сдать депутатский мандат?

Или, к примеру, Роберт Горват — проголосовал за уничтожение своего родного Перечинского района, а также за вхождение областного центра — Ужгорода (от которого, собственно, и баллотировался) — к вновь создаваемому Ужгородскому району. Ну что это за идиотизм?

О Василии Петевке, который тоже в очередной раз подхалимски поддержал "слуг",лучше уж ничего не буду говорить; единственное, что замечу для всех, кому эти "слуги" что-то пообещали за лояльность — вас обязательно кинут, запомните мои слова...

Кстати, господа Горват, Петевка и некоторые другие нардепы активно продвигают объединения "Родное Закарпатье", через которое будут пытаться протолкнуть в местные советы своих людей.

Исходя из их голосований по уничтожению закарпатских районов (которое в дальнейшем приведет и к уничтожению области), надо было назвать свое объединение "Гроб Закарпатья" — ведь первый серьезный гвоздь в существование области они уже вбили.

Другие мажоритарщики от Закарпатья оказались мудрее: или отсутствовали, или не голосовали. Выжидают, что скажет народ, когда увидит, до этого все это приведет. Мудро, но хватит ненадолго)).

Теперь посмотрим, какие парламентские фракции выступили категорически против этой недореформы и, соответственно, создания огромных проблем для простых людей на ровном месте. Это "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Голос" и ОПЗЖ. Ни за кого из них не агитирую голосовать на местных выборах — убежден, что закарпатцы в этот раз сделают осознанный и продуманный выбор. Потому что, люди на Закарпатье — в отличие от их депутатов — не тупые кретины на подтанцовке у клоунов, которые своими руками уничтожают родной край. На сегодня у меня все.