Нардепи готують подання до Конституційного суду про скасування нового переліку районів

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп Олексій Гончаренко, пише RegioNews.

Підписав подання до Конституційного Суду з вимогою скасувати новий перелік районів. 17 липня Верховна Рада підтримала проєкт постанови про ліквідацію 490 існуючих районів і створення замість них 136 нових. Але згідно з концепцією реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади в Україні на першому етапі спочатку передбачалося законодавче врегулювання нової системи адміністративно-територіального устрою і лише після цього моделювання адміністративно-територіальних одиниць", - написав Гончаренко.