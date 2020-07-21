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21 липня 2020, 17:00 2

Нардепи готують подання до Конституційного суду про скасування нового переліку районів

21 липня 2020, 17:00 2
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Фото з відкритих джерел
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Народні депутати збирають підписи під поданням до Конституційного Суду з вимогою скасувати новий перелік районів України.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп Олексій Гончаренко, пише RegioNews.

Підписав подання до Конституційного Суду з вимогою скасувати новий перелік районів. 17 липня Верховна Рада підтримала проєкт постанови про ліквідацію 490 існуючих районів і створення замість них 136 нових. Але згідно з концепцією реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади в Україні на першому етапі спочатку передбачалося законодавче врегулювання нової системи адміністративно-територіального устрою і лише після цього моделювання адміністративно-територіальних одиниць", - написав Гончаренко.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила урядову Постанову № 3650 про ліквідацію та утворення районів.

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