Рада отказалась присоединять Коцюбинское к столице: поселок останется частью области
Поселок станет частью нового Бучанского района Киевской области
Поселок станет частью нового Бучанского района Киевской области
Соответствующее решение проекта постановления №3650 поддержали 238 народных депутатов при минимально необходимых 226.
Об этом стало известно из трансляции заседания парламента, передает RegioNews.
При этом территория Коцюбинской поселковой территориальной общины включена в состав Бучанского района.
Известно, что 17 июля Верховная Рада Украины приняла Постановление № 3650, согласно которой, в Украине сокращается количество районов до 138.
Теперь в Украине вступает в силу новое административно-территориальное устройство, предыдущие 490 районов депутаты ликвидировали.
Ранее сообщалось, что ВР не будет рассматривать языковой закон Бужанского.
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
Кум Катеринчука и фронтмен ТИКа. Кто стоит за новой "Партией винничан”
Депутаты донецкого облсовета и екс-помощник Богатыревой, или Кто контролирует автовокзалы Николаевской области