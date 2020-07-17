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17 июля 2020, 15:02 7

Рада отказалась присоединять Коцюбинское к столице: поселок останется частью области

17 июля 2020, 15:02 7
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Поселок станет частью нового Бучанского района Киевской области
Поселок станет частью нового Бучанского района Киевской области
Фото: из открытых источников
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Соответствующее решение проекта постановления №3650 поддержали 238 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Об этом стало известно из трансляции заседания парламента, передает RegioNews.

При этом территория Коцюбинской поселковой территориальной общины включена в состав Бучанского района.

Известно, что 17 июля Верховная Рада Украины приняла Постановление № 3650, согласно которой, в Украине сокращается количество районов до 138.

Теперь в Украине вступает в силу новое административно-территориальное устройство, предыдущие 490 районов депутаты ликвидировали.

Ранее сообщалось, что ВР не будет рассматривать языковой закон Бужанского.

ВР закон власть область Район территория
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