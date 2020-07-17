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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
17 июля 2020, 11:33 10

Фракция "Голос" заявила о переходе в оппозицию к действующей власти

17 июля 2020, 11:33 10
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У фракции заявили, что разочаровались в ее политике
У фракции заявили, что разочаровались в ее политике
Фото: скриншот видео
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17 июля фракция "Голос" в Верховной Раде заявила о переходе в оппозицию к действующей власти.

Заявление озвучила председатель партии Кира Рудык с трибуны парламента, передает RegioNews.

Во время ее выступления у трибуны собрались все члены фракции. В "Голосе считают, что монобольшинство изменило ценностям, которые декларировало.

Мы увидели президента, который стесняется сказать, что Россия - это агресор. Мы увидели министров, которые не тянут даже на начальников отделов, которых ни одна компания не взяла бы себе руководителем отдела. Что любой плохой закон можно хорошо назвать и его проголосуют в "турборежиме", - заявила Рудык.

Она также заявила, что вместо того, чтобы защищать свободу и проводить реформы, им приходится "постоянно бороться с ложью ... которая уничтожает любой конструктив".

Мы поняли, что наш конструктив не приносит пользы. Власти не нужно помогать, ее нужно менять. Пришло время ее изменить. Партия "Голос" переходит в оппозицию к существующей власти", - заявила Рудык.

Напомним, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук 11 июня, объявил о том, что покидает стены Верховной рады.

18 июня Верховная Рада не разрешила народному депутату от фракции "Голос" Святославу Вакарчуку прекратить депутатские полномочия.

Слуга народа оппозиция власть Голос фракция Кира Рудик
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