Рада соберется на еще одно внеочередное заседание 21 июля

Народные депутаты ушли на каникулы, следующая сессия парламента начнется 1 сентября

Народные депутаты ушли на каникулы, следующая сессия парламента начнется 1 сентября

Фото: Telegram

Во вторник, 21 июля состоится внеочередное заседание Верховной Рады, начало которого запланировано на 12:00.

Об этом в Telegram сообщил депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает RegioNews.

По его словам, заседание Рады будет продолжаться примерно до 19:00, эту информацию подтвердил спикер парламента Дмитрий Разумков перед закрытием текущей сессии.

В повестку дня внеочередного заседания внесли 20 вопросов, в частности, рассмотрение законопроектов о "зеленом" тарифе, про оборонные закупки, об управлении отходами и о разведке.

Также депутаты рассмотрят несколько проектов постановлений об отмене закона об азартных играх от 14 июля.

Напомним, 17 июля Рада проголосовала за существенное уменьшение районов в Украине.