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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
17 июля 2020, 14:59 9

Рада соберется на еще одно внеочередное заседание 21 июля

17 июля 2020, 14:59 9
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Фото: Telegram
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Во вторник, 21 июля состоится внеочередное заседание Верховной Рады, начало которого запланировано на 12:00.

Об этом в Telegram сообщил депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает RegioNews.

По его словам, заседание Рады будет продолжаться примерно до 19:00, эту информацию подтвердил спикер парламента Дмитрий Разумков перед закрытием текущей сессии.

В повестку дня внеочередного заседания внесли 20 вопросов, в частности, рассмотрение законопроектов о "зеленом" тарифе, про оборонные закупки, об управлении отходами и о разведке.

Также депутаты рассмотрят несколько проектов постановлений об отмене закона об азартных играх от 14 июля.

Напомним, 17 июля Рада проголосовала за существенное уменьшение районов в Украине.

Верховная Рада заседание депутат Постановление каникулы
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