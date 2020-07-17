Рада соберется на еще одно внеочередное заседание 21 июля
Народные депутаты ушли на каникулы, следующая сессия парламента начнется 1 сентября
Народные депутаты ушли на каникулы, следующая сессия парламента начнется 1 сентября
Во вторник, 21 июля состоится внеочередное заседание Верховной Рады, начало которого запланировано на 12:00.
Об этом в Telegram сообщил депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает RegioNews.
По его словам, заседание Рады будет продолжаться примерно до 19:00, эту информацию подтвердил спикер парламента Дмитрий Разумков перед закрытием текущей сессии.
В повестку дня внеочередного заседания внесли 20 вопросов, в частности, рассмотрение законопроектов о "зеленом" тарифе, про оборонные закупки, об управлении отходами и о разведке.
Также депутаты рассмотрят несколько проектов постановлений об отмене закона об азартных играх от 14 июля.
Напомним, 17 июля Рада проголосовала за существенное уменьшение районов в Украине.
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