Рада збереться на ще одне позачергове засідання 21 липня
Народні депутати пішли на канікули, наступна сесія парламенту розпочнеться 1 вересня
Народні депутати пішли на канікули, наступна сесія парламенту розпочнеться 1 вересня
У вівторок, 21 липня відбудеться позачергове засідання Верховної ради, початок якого запланований на 12:00.
Про це в Telegram повідомив депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає RegioNews.
За його словами, засідання Ради буде тривати приблизно до 19:00, цю інформацію підтвердив спікер парламенту Дмитро Разумков перед закриттям поточної сесії.
До порядку денного позачергового засідання внесли 20 питань, зокрема, розгляд законопроектів про "зелений" тариф, про оборонні закупівлі, про управління відходами та про розвідку.
Також депутати розглянуть кілька проектів постанов про скасування закону про азартні ігри від 14 липня.
Нагадаємо, 17 липня Рада проголосувала за суттєве зменшення районів в Україні.
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