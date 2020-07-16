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16 июля 2020, 17:55 2

В кабинет главы Хмельницкой ОГА Габинета принесли российский триколор и свиные языки

16 июля 2020, 17:55 2
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Таким образом местные избранники выразили возмущение языковым законом Бужанского
Таким образом местные избранники выразили возмущение языковым законом Бужанского
Фото: Виктор Бурлик Facebook
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В Хмельницком депутаты-“свободовцы” принесли в служебный кабинет главы Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета российский флаг, к которому были привязаны свиные языки.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на страницу депутата облсовета Виктора Бурлика в Facebook.

ЯЗЫКИ И ТРИКОЛОР ПЕРЕДАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ЗЕЛЕНСКОГО После сессии Хмельницкого городского совета, где Pat Kalyuzhna с трибуны провозгласила речь о поддержке языка, российский триколор и несколько языков передали председателю областной государственной администрации Дмитрию Габінету. Как еще можно отстаивать родную?

Опубликовано Виталием Підгайчуком Четверг, 16 июля 2020 г.

По словам депутата, прибегнуть к таким действиям побудили попытки нардепа от "Слуги” Максима Бужанского внести изменения в закон о языке.

Община Хмельнитчины против”, – заявил избранник.

Перед тем, как презентовать "триколор” со свиными языками Дмитрию Габинету, депутаты принесли свой символ протеста в сессионный зал Хмельницкой городского совета, где проходила внеочередная сессия.

Напомним, сегодня под Верховной Радой проходит акция протеста против языкового закона Бужанского .

Хмельницкая область Хмельницкий ОГА глава Габинет Дмитрий ВО Свобода депутат облсовет протесты Максим Бужанский закон украинский язык
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