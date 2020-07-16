В кабинет главы Хмельницкой ОГА Габинета принесли российский триколор и свиные языки

Таким образом местные избранники выразили возмущение языковым законом Бужанского

Таким образом местные избранники выразили возмущение языковым законом Бужанского

Фото: Виктор Бурлик Facebook

В Хмельницком депутаты-“свободовцы” принесли в служебный кабинет главы Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета российский флаг, к которому были привязаны свиные языки.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на страницу депутата облсовета Виктора Бурлика в Facebook.

ЯЗЫКИ И ТРИКОЛОР ПЕРЕДАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ЗЕЛЕНСКОГО После сессии Хмельницкого городского совета, где Pat Kalyuzhna с трибуны провозгласила речь о поддержке языка, российский триколор и несколько языков передали председателю областной государственной администрации Дмитрию Габінету. Как еще можно отстаивать родную? Опубликовано Виталием Підгайчуком Четверг, 16 июля 2020 г.

По словам депутата, прибегнуть к таким действиям побудили попытки нардепа от "Слуги” Максима Бужанского внести изменения в закон о языке.

Община Хмельнитчины против”, – заявил избранник.

Перед тем, как презентовать "триколор” со свиными языками Дмитрию Габинету, депутаты принесли свой символ протеста в сессионный зал Хмельницкой городского совета, где проходила внеочередная сессия.

Напомним, сегодня под Верховной Радой проходит акция протеста против языкового закона Бужанского .