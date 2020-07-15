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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
15 июля 2020, 17:56 6

В зоне ООС зафиксировано шесть обстрелов, обошлось без потерь - штаб

15 июля 2020, 17:56 6
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Противник применял запрещенные минометы 120-го калибра
Противник применял запрещенные минометы 120-го калибра
Фото: flickr
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15 июля в зоне ООС незаконные вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В частности, неподалеку Марьинки зафиксировано два обстрела из гранатометов и пулеметов, а районе Талаковки враг стрелял из минометов 120-го калибра.

По защитниках Гнутово противник применял ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Рядом с Новолуганскоим агрессор обстреливал наших защитников из вооружения БМП и автоматических станковых гранатометов.

За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям агрессора заставляли его отказаться от продолжения обстрелов. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

В штабе также добавили, что на участках разведения войск обстрелов не было, в целом, ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Напомним, в течение прошедших суток незаконные вооруженные формирования РФ на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня.

Донбасс ООС война обстрелы АТО
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