В зоне ООС зафиксировано шесть обстрелов, обошлось без потерь - штаб

Противник применял запрещенные минометы 120-го калибра

Противник применял запрещенные минометы 120-го калибра

Фото: flickr

15 июля в зоне ООС незаконные вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В частности, неподалеку Марьинки зафиксировано два обстрела из гранатометов и пулеметов, а районе Талаковки враг стрелял из минометов 120-го калибра.

По защитниках Гнутово противник применял ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Рядом с Новолуганскоим агрессор обстреливал наших защитников из вооружения БМП и автоматических станковых гранатометов.

За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям агрессора заставляли его отказаться от продолжения обстрелов. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

В штабе также добавили, что на участках разведения войск обстрелов не было, в целом, ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Напомним, в течение прошедших суток незаконные вооруженные формирования РФ на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня.