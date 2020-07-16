Ситуация на Донбассе: 12 обстрелов за сутки, потерь среди украинских военных нет

Ответным огнем были уничтожены двое боевиков

Ответным огнем были уничтожены двое боевиков

Фото: из открытых источников

За минувшие сутки на Донбассе боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Оккупанты применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрел велся вблизи Марьинки, Талаковки, Гнутово, Водяного и Авдеевки. А районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреливали позиции ООС вблизи Новолуганского, Орехово и Новотошковского.

По данным разведки, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили двух боевиков.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации активности не проявляли. Потерь за текущие сутки среди украинских военных нет.

Напомним, сутками ранее незаконные вооруженные формирования РФ на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня.