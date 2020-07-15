Ситуация на Донбассе: боевики 18 раз нарушили режим "тишины"
В течение прошедших суток, незаконные вооруженные формирования РФ на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов семь украинских военных получили ранения.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Боевики вели огонь из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Стреляли вблизи Марьинки, Гнутово, Талаковки, а неподалеку Лебединского и Березового вели огонь из крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, у Новомихайловки, вооруженные формирования боевиков применили противотанковый ракетный комплекс "Фагот”.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север”, враждебная огневая активность наблюдалась у Шумова и Крымского. Здесь агрессор использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения коварных действий. По подтвержденным данным разведки, за минувшие сутки наши защитники ранили трех захватчиков”, — сообщили в штабе.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.
"По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди наших защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой”, - резюмировали в штабе.
Напомним, сутками ранее на Донбассе погибли трое украинских военных.