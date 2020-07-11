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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
11 июля 2020, 18:03 2

В зоне ООС боевики обстреляли Водяное из запрещенного вооружения

11 июля 2020, 18:03 2
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Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове
Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове
Фото: flickr
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11 июля вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Обстрел произошел в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Захватчики на рассвете вели огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм на подступах к Водяного.

Подразделения Объединенных сил решительно ответили на огневые действия противника, уверенно сдержав его агрессию и заставив оккупантов вернуться к соблюдению режима "тишины", - говорится в сообщении.

На участках разведения №1, №2 и №3 обстрелов не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе 17 обстрелов, один военный погиб, трое ранены.

ООС война АТО обстрел штаб
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