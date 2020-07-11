В зоне ООС боевики обстреляли Водяное из запрещенного вооружения
11 июля вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Обстрел произошел в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Захватчики на рассвете вели огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм на подступах к Водяного.
Подразделения Объединенных сил решительно ответили на огневые действия противника, уверенно сдержав его агрессию и заставив оккупантов вернуться к соблюдению режима "тишины", - говорится в сообщении.
На участках разведения №1, №2 и №3 обстрелов не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе 17 обстрелов, один военный погиб, трое ранены.