В зоне ООС боевики обстреляли Водяное из запрещенного вооружения

Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове

Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове

Фото: flickr

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Обстрел произошел в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Захватчики на рассвете вели огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм на подступах к Водяного.

Подразделения Объединенных сил решительно ответили на огневые действия противника, уверенно сдержав его агрессию и заставив оккупантов вернуться к соблюдению режима "тишины", - говорится в сообщении.

На участках разведения №1, №2 и №3 обстрелов не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе 17 обстрелов, один военный погиб, трое ранены.