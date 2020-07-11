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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
11 июля 2020, 10:29 9

Сутки на Донбассе: 17 обстрелов, один военный погиб, трое ранены

11 июля 2020, 10:29 9
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Враг вел огонь практически по всей линии разграничения
Враг вел огонь практически по всей линии разграничения
Фото: flickr
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За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Враг вел огонь из минометов калибра 120 мм вблизи Причепиловки, Орехового, Троицкого и Хутора Вольного.

На подступах к Новотошковскому и Новолуганскому противник совершил обстрелы из минометов калибра 120 и 82 мм. По оборонных укреплениях наших защитников возле Катериновки агрессор применил противотанковый ракетный комплекс.

Также оккупанты вели огонь по защитникам Водяного, использовав при этом минометы калибра 120 мм и гранатометы.

В пригороде Авдеевки захватчики обстреляли наши опорные пункты из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Также факты вооруженной активности противника зафиксировали у Невельского и Лебединского.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, еще трое - получили ранения. Украинские военные вели огонь в ответ.

По подтвержденным данным разведки, за минувшие сутки наши защитники уничтожили трех и ранили еще трех захватчиков. Кроме того, по уточненным данным, 9 июля потери противника дополнительно составили еще двое погибших", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 июля в зоне проведения ООС зафиксировили девять обстрелов, трое военных ранены.

Донбасс ООС война обстрелы АТО
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