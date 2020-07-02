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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
02 июля 2020, 14:38 4

За партию "Слуга народа" готовы проголосовать менее 30% граждан - опрос

02 июля 2020, 14:38 4
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Фото: flickr
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За правящую партию "Слуга народа" готовы проголосовать 29,3% граждан, которые пойдут на участки и определились с выбором.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса группы "Рейтинг", передает RegioNews.

Также по данным опроса, за партию ОПЗЖ готовы голосовать 15,3% опрошенных, за партию "Европейская солидарность" - 13,6%, и за партию "Батькивщина" - 10,7%.

Около 20% респондентов не определились с партийными предпочтениями.

Рейтинг президента Владимира Зеленского составляет 34,6% среди тех, кто определился и планирует прийти на выборы.

11,4% граждан готовы поддержать Петра Порошенко, 11,2% - Юрия Бойко, 7,2% - Юлию Тимошенко. Еще около 15% не определились с кандидатом.

Деятельностью президента довольны 36% украинцев, недовольны - 52%. Еще 12% респондентов затруднились ответить.

Работой Верховной Рады удовлетворены только 9% опрошенных, 76% - плохо отзываются о работе депутатов.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился в период с 24 по 28 июня среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных территорий.

Напомним, если бы досрочные выборы в парламент состоялись в конце июня, барьер в 5% голосов избирателей смогли бы преодолеть четыре партии. Такие данные обнародовал Центр Разумкова.

выборы рейтинг опрос Слуга народа социология
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