15:30  06 июля
В Украине стабилизировалась динамика эпидемии коронавируса - Шмыгаль
10:32  06 июля
В западных областях остаются подтопленными пять населенных пунктов
12:33  06 июля
Адрес голосования на местных выборах можно изменить до 9 сентября
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
06 июля 2020, 14:12 15

Дело бывшего нардепа Пашинского передали в суд

06 июля 2020, 14:12 15
Читайте також українською мовою
Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет
Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Государственное бюро расследований вручило сообщении о подозрении бывшему народному депутату Сергею Пашинскому.

Об этом сообщает издание "Украинские новости", передает RegioNews.

Сообщение о подозрении в вооруженном нападении на жителя Киевской области Вячеслава Химикуса вручили Пашинскому 3 июля, а уже 6 июля дело передали в суд.

Его обвиняют в умышленном нанесении тяжелых телесных повреждений (статья 121 Уголовного кодекса Украины).

У себя в Facebook Пашинский подтвердил, что ему вручили обвинительный акт, а также заявил, что считает дело фальсифицированным.

Закончился очередной этап фарса и фальсификации ГБР против меня по так называемому делу Химикуса. 3 июля мне вручено фейковый и фальшивый обвинительный акт", - написал он.

Напомним, 31 декабря 2016 во время конфликта с Вячеславом Химикусом народный депутат применил пистолет, выстрелив ему в ногу.

В декабре суд отправил Пашинского под домашний арест. Кроме того. Он является фигурантом коррупционных дел, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины.

28 апреля Государственное бюро расследований завершило производство по факту нанесения тяжкого телесного повреждения.

суд ГБР стрельба Сергей Пашинский дело
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Кофе за 17 тыс: Ермак оплатил штраф за нарушение карантина
06 июля 2020, 12:23
Гео Лерос потребовал увольнения замдиректора ГБР Бабикова за нарушение закона
06 июля 2020, 11:59
В Киеве произошла массовая драка со стрельбой, есть пострадавшие
04 июля 2020, 12:23
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Ноунеймы Зе: кто возглавил региональные организации "Слуги народа" в центральной Украине
Чиновники ОГА, бизнесмены и правоохранители, или Кому принадлежат автовокзалы Сумщины
Все публикации »
Михаил Дяденко
Игорь Гришачов
Сергей Возный
Все блоги »