Дело бывшего нардепа Пашинского передали в суд

Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет

Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет

Фото: Facebook

Об этом сообщает издание "Украинские новости", передает RegioNews.

Сообщение о подозрении в вооруженном нападении на жителя Киевской области Вячеслава Химикуса вручили Пашинскому 3 июля, а уже 6 июля дело передали в суд.

Его обвиняют в умышленном нанесении тяжелых телесных повреждений (статья 121 Уголовного кодекса Украины).

У себя в Facebook Пашинский подтвердил, что ему вручили обвинительный акт, а также заявил, что считает дело фальсифицированным.

Закончился очередной этап фарса и фальсификации ГБР против меня по так называемому делу Химикуса. 3 июля мне вручено фейковый и фальшивый обвинительный акт", - написал он.

Напомним, 31 декабря 2016 во время конфликта с Вячеславом Химикусом народный депутат применил пистолет, выстрелив ему в ногу.

В декабре суд отправил Пашинского под домашний арест. Кроме того. Он является фигурантом коррупционных дел, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины.

28 апреля Государственное бюро расследований завершило производство по факту нанесения тяжкого телесного повреждения.