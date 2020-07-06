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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
06 липня 2020, 14:12 11

Справу колишнього нардепа Пашинського передали до суду

06 липня 2020, 14:12 11
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Фото: Facebook
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Державне бюро розслідувань вручило повідомленні про підозру колишньому народному депутатові Сергію Пашинському.

Про це повідомляє видання "Українські новини", передає RegioNews.

Повідомлення про підозру у збройному нападі на жителя Київської області В’ячеслава Хімікуса вручили Пашинському 3 липня, а вже 6 липня справу передали до суду.

Його звинувачують в умисному нанесенні важких тілесних ушкоджень (стаття 121 Кримінального кодексу України).

У себе в Facebook пашинський підтвердив, що йому вручили обвинувальний акт, а також заявив, що вважає справу фальсифікованою.

Закінчився черговий етап фарсу та фальсифікації ДБР проти мене у так званій справі Хімікуса. 3 липня мені вручено фейковий та сфальшований обвинувальний акт", - написав він.

Нагадаємо, 31 грудня 2016 року під час конфлікту з В'ячеславом Хімікусом народний депутат застосував пістолет, вистріливши йому в ногу.

У грудні суд відправив Пашинського під домашній арешт. Крім того. Він є фігурантом корупційних справ, які розслідує Національне антикорупційне бюро України.

28 квітня Державне бюро розслідувань завершило провадження за фактом заподіяння тяжкого тілесного ушкодження.

суд ДБР стрілянина Сергій Пашинський справа
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