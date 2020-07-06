Справу колишнього нардепа Пашинського передали до суду
Державне бюро розслідувань вручило повідомленні про підозру колишньому народному депутатові Сергію Пашинському.
Про це повідомляє видання "Українські новини", передає RegioNews.
Повідомлення про підозру у збройному нападі на жителя Київської області В’ячеслава Хімікуса вручили Пашинському 3 липня, а вже 6 липня справу передали до суду.
Його звинувачують в умисному нанесенні важких тілесних ушкоджень (стаття 121 Кримінального кодексу України).
У себе в Facebook пашинський підтвердив, що йому вручили обвинувальний акт, а також заявив, що вважає справу фальсифікованою.
Закінчився черговий етап фарсу та фальсифікації ДБР проти мене у так званій справі Хімікуса. 3 липня мені вручено фейковий та сфальшований обвинувальний акт", - написав він.
Нагадаємо, 31 грудня 2016 року під час конфлікту з В'ячеславом Хімікусом народний депутат застосував пістолет, вистріливши йому в ногу.
У грудні суд відправив Пашинського під домашній арешт. Крім того. Він є фігурантом корупційних справ, які розслідує Національне антикорупційне бюро України.
28 квітня Державне бюро розслідувань завершило провадження за фактом заподіяння тяжкого тілесного ушкодження.