В зоне ООС два масштабных обстрела, двое военных ранены

Враг стрелял из заборониних минометов 120 калибра

Враг стрелял из заборониних минометов 120 калибра

Фото: flickr

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Захватчики обстреляли наших защитников вблизи Невельского с минометов 120-го калибра, выпустив при этом 18 мин.

Также оккупанты открывали огонь неподалеку Новозвановки. На этом участке фронта враг тоже применил запрещенные 120-ти мм минометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

С начала текущих суток в результате обстрела двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили осколочные ранения.

Эвакуационной техникой пострадавших воинов оперативно доставили в военно-медицинские учреждения, им предоставлено надлежащую медицинскую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем военнослужащие подавили вражескую активность, потери противника уточняются.

Напомним, боевики 12 раз нарушили "тишину", двое украинских военных ранены.