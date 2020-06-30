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В зоне ООС два масштабных обстрела, двое военных ранены
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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
30 июня 2020, 17:58 1

В зоне ООС два масштабных обстрела, двое военных ранены

30 июня 2020, 17:58 1
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Враг стрелял из заборониних минометов 120 калибра
Враг стрелял из заборониних минометов 120 калибра
Фото: flickr
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30 июня вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Захватчики обстреляли наших защитников вблизи Невельского с минометов 120-го калибра, выпустив при этом 18 мин.

Также оккупанты открывали огонь неподалеку Новозвановки. На этом участке фронта враг тоже применил запрещенные 120-ти мм минометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

С начала текущих суток в результате обстрела двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили осколочные ранения.

Эвакуационной техникой пострадавших воинов оперативно доставили в военно-медицинские учреждения, им предоставлено надлежащую медицинскую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем военнослужащие подавили вражескую активность, потери противника уточняются.

Напомним, боевики 12 раз нарушили "тишину", двое украинских военных ранены.

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