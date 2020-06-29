В зоне ООС 7 обстрелов, двое военных получили ранения - штаб

Враг вел огонь из запрещенных минометов 120 калибра

Враг вел огонь из запрещенных минометов 120 калибра

Фото: flickr

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Захватчики дважды обстреляли украинских защитников вблизи Хутора Вольный из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Три раза агрессор нарушал режим прекращения огня около Крымского. Сначала российские наемники использовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие, а позже враг применил по нашим оборонным укреплениям минометы калибра 120 мм.

Также оккупанты дважды открывали огонь неподалеку Березового из ПТРК, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в военно-медицинские учреждения и предоставлено надлежащую помощь врачей.

В ответ на обстрелы, для прекращения агрессивных действий оккупантов, наши подразделения открывали огонь. Потери противника уточняются.

Напомним, за минувшие сутки оккупационные войска на Донбассе 12 раз нарушали режим прекращения огня.