В зоне ООС 7 обстрелов, двое военных получили ранения - штаб
29 июня вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Захватчики дважды обстреляли украинских защитников вблизи Хутора Вольный из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Три раза агрессор нарушал режим прекращения огня около Крымского. Сначала российские наемники использовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие, а позже враг применил по нашим оборонным укреплениям минометы калибра 120 мм.
Также оккупанты дважды открывали огонь неподалеку Березового из ПТРК, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
С начала текущих суток в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в военно-медицинские учреждения и предоставлено надлежащую помощь врачей.
В ответ на обстрелы, для прекращения агрессивных действий оккупантов, наши подразделения открывали огонь. Потери противника уточняются.
Напомним, за минувшие сутки оккупационные войска на Донбассе 12 раз нарушали режим прекращения огня.