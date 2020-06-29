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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
29 июня 2020, 18:31 1

В зоне ООС 7 обстрелов, двое военных получили ранения - штаб

29 июня 2020, 18:31 1
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Враг вел огонь из запрещенных минометов 120 калибра
Враг вел огонь из запрещенных минометов 120 калибра
Фото: flickr
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29 июня вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Захватчики дважды обстреляли украинских защитников вблизи Хутора Вольный из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Три раза агрессор нарушал режим прекращения огня около Крымского. Сначала российские наемники использовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие, а позже враг применил по нашим оборонным укреплениям минометы калибра 120 мм.

Также оккупанты дважды открывали огонь неподалеку Березового из ПТРК, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в военно-медицинские учреждения и предоставлено надлежащую помощь врачей.

В ответ на обстрелы, для прекращения агрессивных действий оккупантов, наши подразделения открывали огонь. Потери противника уточняются.

Напомним, за минувшие сутки оккупационные войска на Донбассе 12 раз нарушали режим прекращения огня.

ООС АТО война обстрелы Донбасс
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