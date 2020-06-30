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В зоні ООС два масштабних обстріли, двоє військових поранені
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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
30 червня 2020, 17:58 1

В зоні ООС два масштабних обстріли, двоє військових поранені

30 червня 2020, 17:58 1
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Ворог стріляв із заборониних мінометів 120 калібру
Ворог стріляв із заборониних мінометів 120 калібру
Фото: flickr
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30 червня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Загарбники обстріляли наших захисників поблизу Невельського із мінометів 120-го калібру, випустивши при цьому 18 мін.

Також окупанти відкривали вогонь неподалік Новозванівки. На цій ділянці фронту ворог теж застосував заборонені 120-ти мм міномети, ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Від початку поточної доби в результаті обстрілу двоє військовослужбовців Збройних Сил України отримали осколкові поранення.

Евакуаційною технікою постраждалих воїнів оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну медичну допомогу. Стан їхнього здоров’я задовільний.

Такі дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем у відповідь військовослужбовці подавили ворожу активність, втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, бойовики 12 разів порушили "тишу", двоє українських військових поранені.

Донбас ООС війна обстріл штаб АТО
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