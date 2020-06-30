В зоні ООС два масштабних обстріли, двоє військових поранені

Ворог стріляв із заборониних мінометів 120 калібру

Ворог стріляв із заборониних мінометів 120 калібру

Фото: flickr

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Загарбники обстріляли наших захисників поблизу Невельського із мінометів 120-го калібру, випустивши при цьому 18 мін.

Також окупанти відкривали вогонь неподалік Новозванівки. На цій ділянці фронту ворог теж застосував заборонені 120-ти мм міномети, ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Від початку поточної доби в результаті обстрілу двоє військовослужбовців Збройних Сил України отримали осколкові поранення.

Евакуаційною технікою постраждалих воїнів оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну медичну допомогу. Стан їхнього здоров’я задовільний.

Такі дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем у відповідь військовослужбовці подавили ворожу активність, втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, бойовики 12 разів порушили "тишу", двоє українських військових поранені.