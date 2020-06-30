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Ситуация на Донбассе: боевики 12 раз нарушили "тишину", двое украинских военных ранены
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30 июня 2020, 08:19 3

Ситуация на Донбассе: боевики 12 раз нарушили "тишину", двое украинских военных ранены

30 июня 2020, 08:19 3
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Оккупанты обстреляли дома в жилом секторе одного из поселков
Оккупанты обстреляли дома в жилом секторе одного из поселков
Фото: из открытых источников
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За минувшие сутки вооруженные формирования РФ 12 раз нарушали режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов ранения получили двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Оккупанты применяли запрещенные вооружения калибра 120 мм, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

Обстрелы велись в районе поселка Новолуганское: в результате первого обстрела было повреждено окно и мебель одного из домов, а при втором - враг попал в металлопластиковое окно, разбив стеклопакет на балконе второго этажа жилого дома. Пострадавших граждан, в результате вражеского обстрела, к счастью, нет.

Также стреляли вблизи Хутора Вольный, Крымского, Луганского, Старогнатовки, Марьинки и Южного.

По данным разведки, в результате ответного огня были ранены двое оккупантов.

С начала текущих суток российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди состава Объединенных сил нет.

Напомним, сутками ранее оккупационные войска на Донбассе 12 раз нарушали режим прекращения огня.

Донбасс ООС боевики ОРДЛО обстрелы ранение
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