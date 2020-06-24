Под офисом Зеленского собрались шахтеры. Что произошло

Президент пообещал разобраться с долгами по выплатам шахтерам

Президент пообещал разобраться с долгами по выплатам шахтерам

Президент Владимир Зеленский пообещал шахтерам из Львовской области, которые два дня стояли под зданием ОП, решить проблему с задолженностями по зарплатам.

Об этом сообщает RegioNews cо ссылкой на страницу Facebook депутата Юрия Камельчука.

"Дайте мне пару дней. Я сейчас разберусь с "Центрэнерго", почему они не выплачивают деньги. Езжайте домой к своим семьям, я разберусь", - заявил Зеленский.

Напомним, вчера горняки шахты "Надежда" из города Сосновка стояли под ОП и заявляли, что 800 сотрудникам не выплатили в общей сумме 58 млн гривен. Протестующие подчеркнули, что не уйдут, пока не услышат конкретики в решении вопроса.

Дякую Володимир Зеленський за виявлену повагу і увагу до гірників шахти "Надія" з м.Соснівки, Львівської області мого... Опубліковано Юрієм Камельчуком Середа, 24 червня 2020 р.

Ранее сообщалось, что шахтеры, баcтовавшие на шахте "Комсомольская" в подконтрольном боевикам Антраците Луганской области, прекратили акцию протеста и вышли на поверхность.