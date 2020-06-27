После обещания Зеленского бастующим шахтерам выплатили часть долга

До полного погашения долга еще далеко

До полного погашения долга еще далеко

Фото: из открытых источников

Компания "Центрэнерго" выплатила 8,75 млн гривен шахтерам, которые митинговали под Офисом президента и Кабмином.

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

По его словам, шахтеры требовали погашения долгов по зарплате, а руководство шахты - расчета от "Центрэнерго" на сумму 8,75 млн гривен.

Сообщаю, что текущий долг государственной компании "Центрэнерго" перед шахтой "Надежда" по подписанным актам вчера выплачен в полном объеме. Таким же образом, в соответствии с планом и графиком выплат, будут закрыты долги перед другими государственными шахтами", - говорится в сообщении.

В то же время, отмечается, что выплата данного долга не решает полностью проблем шахты "Надежда", налоговый долг которой составляет 145 млн гривен.

"Сообщалось о случаях коррупции на шахте и о том, что прежнее руководство присваивало средства "Надежды". Нацполиция сейчас расследует эти дела. 6 июня Министерство энергетики назначило нового директора шахты "Надежда". Надеюсь, он сможет навести порядок на предприятии", - подытожил Сенниченко.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский пообещал шахтерам из Львовской области, которые два дня стояли под зданием ОП, решить проблему с задолженностями по зарплатам.