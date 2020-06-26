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26 июня 2020, 18:30 4

Сводка ООС: один раненый, шесть обстрелов

26 июня 2020, 18:30 4
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26 июня вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещены к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", недалеко от населенного пункта Крымское российские вооруженные формирования трижды открывали огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-ти миллиметровых минометов, которые давно должны быть отведенными от линии боевого столкновения, а также станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Под прицелом минометов калибра 82 мм оказались и окраине Катериновки, а по защитниках Хутора Свободный агрессор вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия зафиксировано вблизи Шумов.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Он был оперативно доставлен в лечебное учреждение, ему предоставляется необходимая медицинская помощь.

Напомним, на утро 26 июня сообщалось, что за прошедшие сутки боевики нарушили "тишину" семь раз, есть раненый.

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