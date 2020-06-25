Сводка ООС: два обстрела, потерь нет

Тишину на участках боевого соприкосновения использовали для дооборудования наших позиций

Тишину на участках боевого соприкосновения использовали для дооборудования наших позиций

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", недалеко от населенного пункта Хутор Свободный российские вооруженные формирования дважды открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Вечернее сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 25 июня 2020 года #ООС... Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Четвер, 25 июня 2020 г.

Напомним, вооруженные формирования РФ за минувшие сутки 5 раз нарушили режим прекращения огня.