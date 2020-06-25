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25 июня 2020, 18:22 2

Сводка ООС: два обстрела, потерь нет

25 июня 2020, 18:22 2
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25 июня вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", недалеко от населенного пункта Хутор Свободный российские вооруженные формирования дважды открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Вечернее сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 25 июня 2020 года #ООС...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Четвер, 25 июня 2020 г.

Напомним, вооруженные формирования РФ за минувшие сутки 5 раз нарушили режим прекращения огня.

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