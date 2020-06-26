Эксглаве и должностному лицу Кировоградской ОГА сообщено о подозрении

Их задержали при получении одного из "траншей" взятки на общую сумму 1,8 млн грн

Их задержали при получении одного из "траншей" взятки на общую сумму 1,8 млн грн

26 июня 2020 года председателю одной из областных государственных администраций и должностному лицу этой же ОГА, уличенных накануне «на горячем», сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. Действия обоих квалифицированы по ч.4 ст. 368 УК Украины

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на НАБУ.

Как установило следствие, весной 2020 года у председателя ОГА возник преступный умысел получения неправомерной выгоды от руководителя главного управления одного из органов исполнительной власти в области.

Чиновник не хотел напрямую совершать эти действия, поэтому для реализации замысла привлек посредника - руководителя одного из подразделений этой же ОГА. И уже тот, по его указанию, озвучил требование: 110 тыс. грн неправомерной выгоды ежемесячно, иначе чиновник столкнется с препятствиями в своей деятельности, в частности, инициированием вопроса о соответствии занимаемой должности.

Впоследствии, подозреваемые свои требования увеличили, потребовав получать ежемесячно 15% от официального оборота госструктур, находящихся в подчинении главного управления органа исполнительной власти. Учитывая показатели предыдущих периодов, речь шла о сумме около 1,8 млн грн.

По условиям "соглашения", средства должны были передавать траншами. Первый – в 100 тыс. грн — переданы в начале июня, что задокументировано в рамках досудебного расследования. После получения второго транша в 250 тыс. грн глову и чиновника ОГА разоблачили и задержали.

В ходе дальнейших следственных действий по месту работы и жительства подозреваемых изъяты большие объемы наличности, происхождение которой пока неизвестно. Речь идет о более 4,5 млн грн, 320 тыс. долл. США, 24 тыс. евро. Решается вопрос о наложении ареста на эти средства.

Напомним, ранее стало известно, что Зеленский принял решение об увольнении председателя Кировоградской ОГА.