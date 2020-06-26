Эксглаве и должностному лицу Кировоградской ОГА сообщено о подозрении
26 июня 2020 года председателю одной из областных государственных администраций и должностному лицу этой же ОГА, уличенных накануне «на горячем», сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. Действия обоих квалифицированы по ч.4 ст. 368 УК Украины
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на НАБУ.
Как установило следствие, весной 2020 года у председателя ОГА возник преступный умысел получения неправомерной выгоды от руководителя главного управления одного из органов исполнительной власти в области.
Чиновник не хотел напрямую совершать эти действия, поэтому для реализации замысла привлек посредника - руководителя одного из подразделений этой же ОГА. И уже тот, по его указанию, озвучил требование: 110 тыс. грн неправомерной выгоды ежемесячно, иначе чиновник столкнется с препятствиями в своей деятельности, в частности, инициированием вопроса о соответствии занимаемой должности.
Впоследствии, подозреваемые свои требования увеличили, потребовав получать ежемесячно 15% от официального оборота госструктур, находящихся в подчинении главного управления органа исполнительной власти. Учитывая показатели предыдущих периодов, речь шла о сумме около 1,8 млн грн.
По условиям "соглашения", средства должны были передавать траншами. Первый – в 100 тыс. грн — переданы в начале июня, что задокументировано в рамках досудебного расследования. После получения второго транша в 250 тыс. грн глову и чиновника ОГА разоблачили и задержали.
В ходе дальнейших следственных действий по месту работы и жительства подозреваемых изъяты большие объемы наличности, происхождение которой пока неизвестно. Речь идет о более 4,5 млн грн, 320 тыс. долл. США, 24 тыс. евро. Решается вопрос о наложении ареста на эти средства.
Напомним, ранее стало известно, что Зеленский принял решение об увольнении председателя Кировоградской ОГА.