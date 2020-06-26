На Закарпатье разоблачили нелегальную добычу гравия на более 6,6 миллионов гривен

Теневой промысел мог привести к негативному воздействию на гидрологическое состояние реки

Теневой промысел мог привести к негативному воздействию на гидрологическое состояние реки

Служба безопасности Украины разоблачила в Ужгородском районе незаконную добычу гравийно-песчаной смеси под видом создания искусственного озера в водоохранной зоне реки Уж.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

По предварительным данным следствия, нелегальные работы организовал представитель местной коммерческой структуры. Добычу полезных ископаемых он осуществлял без разрешительных документов на шести земельных участках общей площадью более 10 га. В дальнейшем фигурант реализовывал смесь коммерсантам на территории региона.

Инженерно-экологическая экспертиза засвидетельствовала факт добычи 8 тысяч кубометров ископаемых. Противоправная деятельность фигуранта нанесла государству убытков на сумму свыше 6,6 млн грн.

В ходе следственных действий правоохранители обнаружили грузовики и екскаваторну технику, задействованные на нелегальных работах. Решается вопрос о наложении ареста на имущество, принадлежащего фигуранту.

В настоящее время организатору противоправной деятельности сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 24 июня на Житомирщине разоблачили подпольный гранитный карьер