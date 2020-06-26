"Дети низкого качества": Третьякова прокомментировала свои слова

Нардеп отметила, что слова были выбраны неудачно, но считает, что так мог "ошибиться" каждый

Нардеп отметила, что слова были выбраны неудачно, но считает, что так мог "ошибиться" каждый

Глава парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов и депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова прокомментировала свое заявление о "детях низкого качества".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Третьяковой в Facebook. По словам нардепа она самостоятельно "вытянула" в жизни четверых детей и "была кормилицей своего домохозяйства всю свою жизнь", работала без больничных по 50-60 часов в неделю и не получала выплат на детей. Спасибо всем за искренние слова поддержки. Они очень важны для меня во время организованного буллинга", - написала Третьякова. Она подчеркнула, что несмотря на давление снаружи не собирается никуда уходить. Да, слова выбраны неудачно. Кто из нас не ошибается, тем более в момент долгих публичных выступлений? До сих пор пытаюсь справиться с учащенным сердцебиением перед подобными выступлениями", - сказано в сообщении. Напомним, народный депутат Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети "низкого качества". Президент Владимир Зеленский в свою очередь потребовал от Третьяковой сложить с себя полномочия председателя комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Отставки депутата потребовали также в профсоюзах.

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