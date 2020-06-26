"Дети низкого качества": Третьякова прокомментировала свои слова
Глава парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов и депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова прокомментировала свое заявление о "детях низкого качества".
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Третьяковой в Facebook.
По словам нардепа она самостоятельно "вытянула" в жизни четверых детей и "была кормилицей своего домохозяйства всю свою жизнь", работала без больничных по 50-60 часов в неделю и не получала выплат на детей.
Спасибо всем за искренние слова поддержки. Они очень важны для меня во время организованного буллинга", - написала Третьякова.
Она подчеркнула, что несмотря на давление снаружи не собирается никуда уходить.
Да, слова выбраны неудачно. Кто из нас не ошибается, тем более в момент долгих публичных выступлений? До сих пор пытаюсь справиться с учащенным сердцебиением перед подобными выступлениями", - сказано в сообщении.
Напомним, народный депутат Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети "низкого качества".
Президент Владимир Зеленский в свою очередь потребовал от Третьяковой сложить с себя полномочия председателя комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
Отставки депутата потребовали также в профсоюзах.