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26 июня 2020, 11:08 11

"Дети низкого качества": Третьякова прокомментировала свои слова

26 июня 2020, 11:08 11
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Нардеп отметила, что слова были выбраны неудачно, но считает, что так мог "ошибиться" каждый
Нардеп отметила, что слова были выбраны неудачно, но считает, что так мог "ошибиться" каждый
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Глава парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов и депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова прокомментировала свое заявление о "детях низкого качества". 

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Третьяковой в Facebook.

По словам нардепа она самостоятельно "вытянула" в жизни четверых детей и "была кормилицей своего домохозяйства всю свою жизнь", работала без больничных по 50-60 часов в неделю и не получала выплат на детей.

Спасибо всем за искренние слова поддержки. Они очень важны для меня во время организованного буллинга", - написала Третьякова.

Она подчеркнула, что несмотря на давление снаружи не собирается никуда уходить.

Да, слова выбраны неудачно. Кто из нас не ошибается, тем более в момент долгих публичных выступлений? До сих пор пытаюсь справиться с учащенным сердцебиением перед подобными выступлениями", - сказано в сообщении.

Напомним, народный депутат Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети "низкого качества".

Президент Владимир Зеленский в свою очередь потребовал от Третьяковой сложить с себя полномочия председателя комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Отставки депутата потребовали также в профсоюзах.

Слуга народа Верховная Рада депутат дети скандал Галина Третьякова
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