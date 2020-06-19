Заместитель главы МИД просит отстранить его от должности из-за дела Порошенко

Чиновник подал соответствующее заявление на имя министра Дмитрия Кулебы

Чиновник подал соответствующее заявление на имя министра Дмитрия Кулебы

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок попросил отстранить его от исполнения обязанностей из-за того, что прокуратура подозревает его в уголовном правонарушении.

Об этом Егор Божок написал в 19 июня в Твиттере.

Генпрокурор Венедиктова заявляет, что мой "дипломатический статус мешает ей по мне работать, а также решить в суде нужные постановления в деле против Порошенко". Чтобы вывести родной МИД из-под генпрокурорской "внимания" попросил об отстранении сам", – написал Божок.

Порядочные прокуроры подсветили: Генпрокурор Венедиктова заявляет, что мой "дипломатический статус мешает ей по мне работать, а также решить в суде нужны постановления в деле против Порошенко". Чтобы вывести родной МИД из-под генпрокурорской "внимания" попросил об отстранении сам. pic.twitter.com/SEnX8DyUXt — Yehor Bozhok (@YehorBozhok) June 19, 2020

В связи с тем, что Генеральная прокуратура Украины решила продлить следствие по внесенному в Единый реестр досудебных расследований производству по подозрению меня в уголовном правонарушении, с целью обеспечения прозрачного расследования ситуации, которая сложилась, прошу отстранить меня от выполнения полномочий по должности заместителя министра иностранных дел украины", – говорится в заявлении на имя министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Напомним, Божок является фигурантом дела, по которому ГБР вручило подозрении народному депутату, пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Порошенко подозревают в том, что в 2018 году он якобы "склонил" председатель Службы внешней разведки (в то время ее возглавлял Егор Божок – ред.) до превышения служебных полномочий.