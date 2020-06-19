Заместитель главы МИД просит отстранить его от должности из-за дела Порошенко
Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок попросил отстранить его от исполнения обязанностей из-за того, что прокуратура подозревает его в уголовном правонарушении.
Об этом Егор Божок написал в 19 июня в Твиттере.
Генпрокурор Венедиктова заявляет, что мой "дипломатический статус мешает ей по мне работать, а также решить в суде нужные постановления в деле против Порошенко". Чтобы вывести родной МИД из-под генпрокурорской "внимания" попросил об отстранении сам", – написал Божок.
Порядочные прокуроры подсветили: Генпрокурор Венедиктова заявляет, что мой "дипломатический статус мешает ей по мне работать, а также решить в суде нужны постановления в деле против Порошенко". Чтобы вывести родной МИД из-под генпрокурорской "внимания" попросил об отстранении сам. pic.twitter.com/SEnX8DyUXt— Yehor Bozhok (@YehorBozhok) June 19, 2020
В связи с тем, что Генеральная прокуратура Украины решила продлить следствие по внесенному в Единый реестр досудебных расследований производству по подозрению меня в уголовном правонарушении, с целью обеспечения прозрачного расследования ситуации, которая сложилась, прошу отстранить меня от выполнения полномочий по должности заместителя министра иностранных дел украины", – говорится в заявлении на имя министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
Напомним, Божок является фигурантом дела, по которому ГБР вручило подозрении народному депутату, пятому президенту Украины Петру Порошенко.
Порошенко подозревают в том, что в 2018 году он якобы "склонил" председатель Службы внешней разведки (в то время ее возглавлял Егор Божок – ред.) до превышения служебных полномочий.