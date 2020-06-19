Аваков остается: в "Слуге народа" пока не видят альтернативы министру

Свою кандидатуру на должность главы МВД предлагал депутат Евгений Шевченко, но фракция его не поддержала

Свою кандидатуру на должность главы МВД предлагал депутат Евгений Шевченко, но фракция его не поддержала

Во фракции «Слуга народа» пока что не определились с кандидатурой, которая бы заменила Арсена Авакова на должности министра внутренних дел.

Об этом в прямом Радио Свобода рассказал нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, пишет RegioNews.

У нас сейчас нет кандидатуры", – сказал Качура.

Он также сообщил, что его коллега Евгений Шевченко предложил себя на должность министра внутренних дел, но фракция не поддержала это решение.

Александр Качура сообщил также, что у Авакова с Зеленским есть договоренность о том, что министр уйдет в отставку в случае претензий к нему со стороны президента и фракции "Слуги народа".

Есть договоренность у Зеленского, насколько я знаю, и Авакова, что Аваков в случае, если внутри нашей фракции и у президента будут претензии к нему, он напишет свое заявление [об отставке] в любое время. В данном случае у нас нет кандидатуры, которая может быть заменой господину Авакову", – добавил Качура.

Напомним, вчера, 18 июня, "Слуги народа" объяснили президенту, почему не поддержали программу правительства. Причиной провала голосования стало присутствие в программе действий правительства министра Авакова