Аваков остается: в "Слуге народа" пока не видят альтернативы министру
Во фракции «Слуга народа» пока что не определились с кандидатурой, которая бы заменила Арсена Авакова на должности министра внутренних дел.
Об этом в прямом Радио Свобода рассказал нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, пишет RegioNews.
У нас сейчас нет кандидатуры", – сказал Качура.
Он также сообщил, что его коллега Евгений Шевченко предложил себя на должность министра внутренних дел, но фракция не поддержала это решение.
Александр Качура сообщил также, что у Авакова с Зеленским есть договоренность о том, что министр уйдет в отставку в случае претензий к нему со стороны президента и фракции "Слуги народа".
Есть договоренность у Зеленского, насколько я знаю, и Авакова, что Аваков в случае, если внутри нашей фракции и у президента будут претензии к нему, он напишет свое заявление [об отставке] в любое время. В данном случае у нас нет кандидатуры, которая может быть заменой господину Авакову", – добавил Качура.
Напомним, вчера, 18 июня, "Слуги народа" объяснили президенту, почему не поддержали программу правительства. Причиной провала голосования стало присутствие в программе действий правительства министра Авакова