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19 июня 2020, 20:54 5

Аваков остается: в "Слуге народа" пока не видят альтернативы министру

19 июня 2020, 20:54 5
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Во фракции «Слуга народа» пока что не определились с кандидатурой, которая бы заменила Арсена Авакова на должности министра внутренних дел.

Об этом в прямом Радио Свобода рассказал нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, пишет RegioNews.

У нас сейчас нет кандидатуры", – сказал Качура.

Он также сообщил, что его коллега Евгений Шевченко предложил себя на должность министра внутренних дел, но фракция не поддержала это решение.

Александр Качура сообщил также, что у Авакова с Зеленским есть договоренность о том, что министр уйдет в отставку в случае претензий к нему со стороны президента и фракции "Слуги народа".

Есть договоренность у Зеленского, насколько я знаю, и Авакова, что Аваков в случае, если внутри нашей фракции и у президента будут претензии к нему, он напишет свое заявление [об отставке] в любое время. В данном случае у нас нет кандидатуры, которая может быть заменой господину Авакову", – добавил Качура.

Напомним, вчера, 18 июня, "Слуги народа" объяснили президенту, почему не поддержали программу правительства. Причиной провала голосования стало присутствие в программе действий правительства министра Авакова

Арсен Аваков министр Слуга народа нардепы МВД Кандидат фракция
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