Аваков залишається: у "Слузі народу" поки не бачать альтернативи міністру

Свою кандидатуру на посаду очільника МВС пропонував депутат Євген Шевченко, але фракція його не підтримала

Свою кандидатуру на посаду очільника МВС пропонував депутат Євген Шевченко, але фракція його не підтримала

У фракції «Слуга народу» поки що не визначились із кандидатурою, яка б замінила Арсена Авакова на посаді міністра внутрішніх справ.

Про це у прямому ефірі Радіо Свобода розповів нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура, пише RegioNews.

У нас зараз немає кандидатури", – сказав Качура.

Він також повідомив, що його колега Євген Шевченко запропонував себе на посаду міністра внутрішніх справ, але фракція не підтримала це рішення.

Олександр Качура повідомив також, що у Авакова з Зеленським є домовленість про те, що міністр піде у відставку у випадку претензій до нього з боку президента і фракції "Слуги народу".

Тобто є домовленість у Зеленського, наскільки я знаю, і Авакова, що Аваков у випадку, якщо всередині нашої фракції і в президента будуть претензії до нього, він напише свою заяву [про відставку] у будь-який час. В даному випадку в нас немає кандидатури, яка може бути заміною пану Авакову", – додав Качура.

Нагадаємо, вчора, 18 червня, "Слуги народу" пояснили президенту, чому не підтримали програму уряду. Причиною провалу голосування стала присутність у програмі дій уряду міністра Авакова