Аваков залишається: у "Слузі народу" поки не бачать альтернативи міністру
У фракції «Слуга народу» поки що не визначились із кандидатурою, яка б замінила Арсена Авакова на посаді міністра внутрішніх справ.
Про це у прямому ефірі Радіо Свобода розповів нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура, пише RegioNews.
У нас зараз немає кандидатури", – сказав Качура.
Він також повідомив, що його колега Євген Шевченко запропонував себе на посаду міністра внутрішніх справ, але фракція не підтримала це рішення.
Олександр Качура повідомив також, що у Авакова з Зеленським є домовленість про те, що міністр піде у відставку у випадку претензій до нього з боку президента і фракції "Слуги народу".
Тобто є домовленість у Зеленського, наскільки я знаю, і Авакова, що Аваков у випадку, якщо всередині нашої фракції і в президента будуть претензії до нього, він напише свою заяву [про відставку] у будь-який час. В даному випадку в нас немає кандидатури, яка може бути заміною пану Авакову", – додав Качура.
Нагадаємо, вчора, 18 червня, "Слуги народу" пояснили президенту, чому не підтримали програму уряду. Причиною провалу голосування стала присутність у програмі дій уряду міністра Авакова