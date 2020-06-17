Доходы из декларации Геруса невозможно получить законным путем

8 мая я, как председатель ОО "Народ Украины против коррупции", сделал официальное сообщение на имя Генерального прокурора Ирины Венедиктовой о совершении уголовного преступления народным депутатом Андреем Герусом.

8 мая я, как председатель ОО "Народ Украины против коррупции", сделал официальное сообщение на имя Генерального прокурора Ирины Венедиктовой о совершении уголовного преступления народным депутатом Андреем Герусом.

В действиях этого "политика" усматриваются признаки сотрудничества с российскими спецслужбами, которые, среди прочего, поставили целью уничтожить энергетическую систему Украины. Открыть дело по факту государственной измены (ст. 111 Уголовного кодекса Украины) удалось только с помощью судебного решения. За это предусмотрено лишение свободы от 12 до 15 лет.

К сожалению, дальнейшие события лишь подтверждают подозрения в преступной деятельности Геруса.

В частности, были обнародованы коррупционные схемы на рынке электроэнергии, которые привели к многомиллионному ограблению государственных предприятий и финансовых убытков для украинских электрогенерирующих компаний.

В частности, жертвами Геруса и его сообщников стали столичное коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" и АО "Укрзализныця", которые были ограблены на 320 млн. грн. А это уже статья 364 и 191 УК.

Понятно, что противоправные действия Геруса должны были отразиться на его состоянии. Именно на такие мысли наталкивает его декларация. В 2014 году на банковских счетах Геруса было только 3 306 000 грн, а уже сейчас - 23 000 000 грн, 312 000 долл. США, 10 500 евро, 3000 фунтов стерлингов. А еще наличными он декларирует 185 000 долл. США и 45 000 евро. Есть все основания предполагать, что Герус получил активы, которые значительно превышают его законные доходы. Поэтому я снова обратился в Генеральную прокуратуру и НАПК.

А пока они там думают, хочу "поздравить" депутата Андрея Геруса с Днем России, который отмечался 12 июня.

По крайней мере свои подарки к этому "празднику" я ему уже сделал.