Украина опустилась в рейтинге конкурентоспособности стран

Первое место второй год подряд удерживает Сингапур, далее следуют Дания, Швейцария, Нидерланды и Гонконг

Первое место второй год подряд удерживает Сингапур, далее следуют Дания, Швейцария, Нидерланды и Гонконг

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В рейтинге индекса конкурентоспособности стран 2020 года Украина опустилась на одну позицию и стала 55 из 63 стран

Об этом говорится в документе опубликованном Международным институтом управления развитием, передает RegioNews.

Отмечается, что меньшие по размеру экономические системы лучше переживают текущий кризис.

"Преимущество небольших экономических систем в настоящее кризисе происходит с их способности бороться с пандемией и формировать собственную экономическую конкурентоспособность. Отчасти этому способствует легкость нахождения общественного консенсуса", - сообщил директор Всемирного центра конкурентоспособности Миура Артуро Брикс.

Известно, что США в этом году оказались на 10 месте, Польша заняла 38 место, что на одну позицию хуже, чем год назад, а РФ потеряла пять позиций в рейтинге и заняла 45 место.

На последнем, 63 месте, расположилась Венесуэла.

Ранее сообщалось, что украинском правительстве назвали сценарии развития экономики страны с учетом возможной второй волны пандемии COVID-19.