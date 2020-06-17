Админреформа в Украине: стал известен полный перечень новых районов

Всего хотят сделать 129 районов

Всего хотят сделать 129 районов

Фото: из открытых источников

На сайте Верховной Рады опубликован полный перечень новых районов в Украине. Существующие 490 районов предлагают ликвидировать.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные на сайте Рады.

Так, предусмотрено создание 129 районов, 17 из которых находятся на территории временно оккупированных АРК, Донецкой и Луганской областей.

Также в постановлении указано, что границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных общин, входящих в состав соответствующего района.

Выборы депутатов районных советов районов, ликвидированных в соответствии с этим постановлением, не проводятся", - указано в документе.

Согласно постановлению, ликвидация и образование районов на временно оккупированных территориях АР Крым, Донецкой и Луганской областей проводится по возвращении этих территорий под общую юрисдикцию Украины.

Отмечается, что создание новых районов не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета. Помимо этого, по оценочным расчетам, уменьшение количества районных советов приведет к снижению расходов местных (районных) бюджетов: в 2021 году - на 1,4 млрд грн, в 2022 году - на 1,4 млрд грн, а в 2023 году - на 1,5 млрд грн.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров провел проверку областных государственных администраций на предмет выполнения решений Правительства по предотвращению распространения коронавируса в Украине.