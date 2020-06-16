Сутки в ООС: на Донбассе пострадали четверо украинских военных

Боевики семь раз нарушили "тишину"

Боевики семь раз нарушили "тишину"

Фото: из открытых источников

За минувшие сутки вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие чего, трое украинских воинов получили ранения, а еще один боевую травму.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Боевики вели обстрел у населенных пунктов: Новолуганское, Павлополь, Авдеевка, Каменка, Марьинка, а также вблизи Новоселовки Второй. Стреляли из калибра 82 мм, ПТРК, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские подразделения действовали адекватно обстановке и принимали необходимые меры по подавлению огневых средств противника", - сообщили в штабе ООС.

По данным разведки, за прошедшие сутки были ранены трое оккупантов.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, сутками ранее боевики нарушили "тишину" 15 раз, ранен один украинский военный.