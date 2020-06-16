Оккупанты саботируют работу контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе

Российские вооруженные формирования полностью перекрыли движение в пределах КПВВ "Марьинка"

Российские вооруженные формирования полностью перекрыли движение в пределах КПВВ "Марьинка"

Фото: dpsu.gov.ua

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что оккупанты лишь частично разблокировали перемещения людей через КПВВ "Станица Луганская". Попытки свободного перемещения людей в обоих направлениях блокируются российскими наемниками.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, передает RegioNews.

При предоставлении разрешения на пересечение линии разграничения боевики ОРЛО руководствуются так называемыми "списками желанных лиц", - говорится в сообщении.

По данным пограничников, начиная с 10 июня напротив контрольного пункта "Станица Луганская" оккупанты не пропустили 28 человек.

"После того, как боевики начинают возвращать непропущених лиц на подконтрольную украинской власти территорию, пограничники из состава Объединенных сил, из соображений безопасности, вынуждены прекращать пропускные операции", - пояснили в ведомстве.

Кроме того, в КПВВ "Марьинка" можно пересечь линию разграничения с 11.00. к 14.00, но поскольку российские вооруженные формирования полностью перекрыли движение в пределах этого дорожного коридора, желающих пересечь линию разграничения пока нет.

Как известно, "ЛНР" отказалась открыть пункт пропуска в Станице Луганской. "ДНР" не делала никаких заявлений по этому поводу, а просто заблокировала КПВВ.

Позже боевики "ЛДНР" стали требовать, чтобы пункты въезда-выезда на Донбассе пересекали только по предварительно согласованным спискам с последующей самоизоляцией или обсервацией.