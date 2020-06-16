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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
16 червня 2020, 15:19 20

В кабінеті голови СБУ Баканова виявили три прослуховуючі пристрої

16 червня 2020, 15:19 20
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Також прослуховували авто його дружини
Також прослуховували авто його дружини
Фото: скріншот відео
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В Кабінеті голови Служби безпеки України Івана Баканова виявили три прослуховуючі пристрої

Про це в Telegram повідомив нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський, передає RegioNews.

У глави СБУ Баканова прямо в кабінеті виявлено 3 прослуховуючих пристрої", - написав Дубінський.

Він додав, що ще один пристрій було виявлено в автомобілі його дружини.

Нагадаємо, 16 червня співробітники Нацполіції Рівненській області провели обшуки у місцевих мешканців, які організували скупку незаконно видобутого бурштину.

СБУ Олександр Дубінський Іван Баканов прослушка
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В кабінеті голови СБУ Баканова виявили три прослуховуючі пристрої
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