В кабінеті голови СБУ Баканова виявили три прослуховуючі пристрої

Також прослуховували авто його дружини

Також прослуховували авто його дружини

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В Кабінеті голови Служби безпеки України Івана Баканова виявили три прослуховуючі пристрої

Про це в Telegram повідомив нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський, передає RegioNews.

У глави СБУ Баканова прямо в кабінеті виявлено 3 прослуховуючих пристрої", - написав Дубінський.

Він додав, що ще один пристрій було виявлено в автомобілі його дружини.

Нагадаємо, 16 червня співробітники Нацполіції Рівненській області провели обшуки у місцевих мешканців, які організували скупку незаконно видобутого бурштину.