"Слуга народа" готовится к местным выборам: уже начал работу центральный штаб

Он будет формировать общую политику для региональных штабов

Он будет формировать общую политику для региональных штабов

Фото: из открытых источников

Отбором будущих кандидатов от партии "Слуга народов" к местным выборам будут заниматься глава партии Александр Корниенко и первый замглавы Офиса президента Сергей Трофимов.

Как передает RegioNews, об этом говорится в материале "РБК-Украина".

В издании отмечают, что роль созданного центрального штаба сводится к формированию общей политики для региональных штабов.

По словам главы партии Александра Корниенка, в регионах штабы подыскивают себе консультантов, другие же обращаются за рекомендацией "к центру".

"В некоторых случаях мы можем сами посоветовать штабу создать технологическую группу и каких специалистов следует в нее включить. В большинстве своем это - все те же люди, с которыми мы работали на парламентских выборах. У нас было примерно 25 так называемых "комиссаров" - технологов-консультантов", - заявил он.

Отмечается, что медийным офисом будет руководить замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, а диджитал-направлением в штабе занимается команда Михаила Федорова во главе с давним соратником вице-премьера, народным депутатом Михаилом Крячко.

Ранее сообщалось, что кандидаты в мэры Киева от "Слуги народа" обсудили формат проведения праймериз. В партии якобы еще не определилась с кандидатом на местных выборах в Киеве.