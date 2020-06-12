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12 июня 2020, 08:20 8

На Донбассе неспокойно: за сутки боевики ранили троих военнослужащих ООС

12 июня 2020, 08:20 8
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Стреляли даже из беспилотника
Стреляли даже из беспилотника
Фото: из открытых источников
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За минувшие сутки оккупационные войска РФ провели 16 обстрелов, также задействовали беспилотный летательный аппарат. В результате обстрелов двое украинских военных получили ранения, еще один - боевую травму.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Позиции военных ООС обстреливали из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы у Марьинки - три раза, Новомихайловки (дважды), населенного пункта Гнутово, возле Новотроицкого, Чермаліка, Орехового (дважды), Хутора Вольного, Луганского, Верхнеторецкого.

Также был задействован БпЛА для сброса гранатометного выстрела в районе Павлополя.

Напомним, за сутками ранее вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня.

ООС Донбасс ОРДЛО боевики обстрелы ранение
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