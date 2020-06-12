На Донбассе неспокойно: за сутки боевики ранили троих военнослужащих ООС

Стреляли даже из беспилотника

Стреляли даже из беспилотника

Фото: из открытых источников

За минувшие сутки оккупационные войска РФ провели 16 обстрелов, также задействовали беспилотный летательный аппарат. В результате обстрелов двое украинских военных получили ранения, еще один - боевую травму.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Позиции военных ООС обстреливали из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы у Марьинки - три раза, Новомихайловки (дважды), населенного пункта Гнутово, возле Новотроицкого, Чермаліка, Орехового (дважды), Хутора Вольного, Луганского, Верхнеторецкого.

Также был задействован БпЛА для сброса гранатометного выстрела в районе Павлополя.

Напомним, за сутками ранее вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня.