Омелян обвинил в обысках президента Украины

Он пообещал ответную реакцию

Он пообещал ответную реакцию

Фото: из открытых источников

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что утренние обыски Государственного бюро расследований в доме, который он арендует, связаны с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

Обыски в арендованном Омеляном доме состоялись во исполнение решения суда в рамках уголовного производства в отношении бывшего владельца дома Геннадия Бобова, который его продал еще в 2016 году.

Формально никаких обвинений против меня нет, ничего не было изъято. О таких лихие 90-х говорил Зеленский? На таком основании завтра могут зайти к любому. Обыск провели корректно, хотя традиционно с автоматчиками. Владимир Зеленский, привет от Вас я получил! Молчать не буду!", - утверждает Омелян.

В ГБР отметили, что мероприятия связаны с уголовным производством в отношении бывшего депутата от "Партии регионов" Геннадия Бобова, который может быть связан с преступной группировкой, причастной к убийству журналиста Василия Сергиенко в 2014 году.

Ранее сообщалось, что обыск якобы касается бывших владельцев дома, где живет Омелян.