09:44  12 июня
Коронавирус в Украине: второй день подряд почти 700 новых случаев
10:11  12 июня
Двойное гражданство в Украине: в МИД назвали условия для введения
12:46  12 июня
Жесткий карантин: Кличко назвал условия для его возвращения
UA | RU
UA | RU
12 июня 2020, 12:21 4

Омелян обвинил в обысках президента Украины

12 июня 2020, 12:21 4
Читайте також українською мовою
Он пообещал ответную реакцию
Он пообещал ответную реакцию
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что утренние обыски Государственного бюро расследований в доме, который он арендует, связаны с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

Обыски в арендованном Омеляном доме состоялись во исполнение решения суда в рамках уголовного производства в отношении бывшего владельца дома Геннадия Бобова, который его продал еще в 2016 году.

Формально никаких обвинений против меня нет, ничего не было изъято. О таких лихие 90-х говорил Зеленский? На таком основании завтра могут зайти к любому. Обыск провели корректно, хотя традиционно с автоматчиками. Владимир Зеленский, привет от Вас я получил! Молчать не буду!", - утверждает Омелян.

В ГБР отметили, что мероприятия связаны с уголовным производством в отношении бывшего депутата от "Партии регионов" Геннадия Бобова, который может быть связан с преступной группировкой, причастной к убийству журналиста Василия Сергиенко в 2014 году.

Ранее сообщалось, что обыск якобы касается бывших владельцев дома, где живет Омелян.

ГБР обыск Владимир Зеленский расследование Дом Владимир Омелян
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
22 мая 2020
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
Все видео »
Местный депутат и аудитор, или Кто контролирует автовокзалы Полтавской области
Продуктовые наборы и ботофермы: в Кропивницком готовятся выбирать мэра
Все публикации »
Иван Галунга
Виктор Небоженко
Михаил Дяденко
Все блоги »